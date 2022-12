8100 Puten müssen in Garrel getötet werden: Sie haben die Geflügelpest. Symbolfoto: dpa/ Patrick Pleul up-down up-down Putenbetrieb in Garrel betroffen Vogelgrippe im Landkreis Cloppenburg ausgebrochen: 8100 Tiere getötet Von Anna Niere | 20.12.2022, 17:03 Uhr

In einem Putenbetrieb in Garrel ist am Dienstag, 20. Dezember, die Vogelgrippe ausgebrochen. Die 8100 Tiere werden getötet und der Betrieb geräumt.