Auch das „Green Monster“ mit 6000 PS wird in Edewecht am Start sein. FOTO: Tractor Pulling Edewecht Meisterschaften am 16. Juli Tractor-Pulling: Spektakel mit 6000-PS-Schleppern in Edewecht Von Mirco Moormann | 09.06.2022, 18:36 Uhr

Nach zwei Jahren Pause steht in Edewecht am 16. Juli wieder das Tractor Pulling an. In diesem Jahr ist es eine ganz besondere Auflage der Großveranstaltung, zu der 7000 Gäste erwartet werden.