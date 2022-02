Tote Puten werden auf einem Betrieb in Bayern in einen Container gekippt. FOTO: dpa 14.000 Puten getötet Geflügelpest-Ausbruch in einem Putenbetrieb in Garrel Von Johanna Dust | 28.02.2022, 16:22 Uhr

Erst am Sonntag meldete der Landkreis Cloppenburg einen neuen Ausbruch der Geflügelpest in Garrel. Am Montag kam ein weiterer Fall hinzu.