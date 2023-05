Polizei-Fahrzeuge in Freiburg Foto: dpa up-down up-down Erzieherin ruft Polizei in Friesoythe Mit 3 Promille am Steuer: Mutter will Kinder betrunken von der Kita abholen Von Jana Probst | 27.05.2023, 09:41 Uhr

In Friesoythe im Landkreis Cloppenburg hat sich eine Mutter am Freitag betrunken in ihr Auto gesetzt und ist so zum Kindergarten gefahren, um ihre beiden Kinder abzuholen.