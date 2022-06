Seit 1969 befindet sich die Tierkörperbeseitigung für die Landkreise Cloppenburg, Vechta, Oldenburg, Ammerland, Leer, Friesland, Aurich und die Städte Emden, Oldenburg und Wilhelmshaven in Kampe. FOTO: Astrid Fertig up-down up-down Unternehmen verlässt Runden Tisch Gestank an Fleischmehlfabrik: Dialog mit Bürgern in Kampe beendet Von Astrid Fertig | 27.06.2022, 13:10 Uhr

Die Fleischmehlfabrik in Kampe sorgt regelmäßig für Gestank im Ort. Ein Runder Tisch zur Verbesserung der Situation hatte sich gebildet, an dem auch die Betreiber saßen. Nun haben diese das Gremium verlassen. Was ist passiert?