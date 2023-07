Am Samstag, 8. Juli 2023, startet der „Affentanz“ in Auen-Holthaus. Foto: Wilhelm Kock up-down up-down Nach drei Jahren Corona-Pause Feiern in besonderer Atmosphäre: „Affentanz“ in Lindern startet wieder Von Wilhelm Kock | 05.07.2023, 10:29 Uhr

Wenn eine Maschinenhalle zum „Gorillakäfig“ wird, dann startet in Auen-Holthaus bei Lindern eine ganz spezielle Party. Am Samstag, 8. Juli 2023, ist es nach drei Jahren Pause wieder so weit.