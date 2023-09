Gegen 1 Uhr am frühen Dienstagmorgen wurde in der Wohnung in Barßel ein 66-jähriger Mann leblos aufgefunden. Laut der Polizei Cloppenburg-Vechta war zuvor war ein Brand in der Wohnung gemeldet worden. Die ersten Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass das Opfer durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen war und ein Brand in der Wohnung gelegt wurde, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Ein zunächst flüchtiger 35-jähriger Tatverdächtiger konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Ramsloh vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle in Cloppenburg gebracht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Weitere Angaben zum Tathergang sowie zu den Hintergründen könnten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden, heißt es von der Polizei.