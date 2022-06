Ein Betonmischer-Lkw ist in Lindern umgekippt und ein Maisfeld gefallen. FOTO: NWM-TV up-down up-down Fahrer wird leicht verletzt Betonmischer-Lkw kippt in Lindern in Maisfeld Von Harry de Winter | 29.06.2022, 14:24 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Lindern ist am Mittwochmorgen ein 61-Jähriger leicht verletzt worden. Er kippte mit seinem Betonmischer-Lkw auf die Seite in ein Maisfeld.