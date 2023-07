Heinz Meyer zu Bergsten, ein Borgloher Original, starb im Alter von 83 Jahren. Das Foto entstand 2004. Foto: Jörn Martens up-down up-down Nachruf Borgloh trauert um den Mann, der dem Bundespräsidenten ein Ständchen brachte Von Wilfried Hinrichs | 05.07.2023, 13:19 Uhr

Ob Berlin oder Borgloh. Wo Heinz Meyer zu Bergsten in die Mitte trat, horchte selbst ein Bundespräsident auf. Staatsoberhaupt a.D. Joachim Gauck wird sich gewiss an seine höchst ungewöhnliche Begegnung mit Heinz Meyer zu Bergsten aus Borgloh erinnern. „Megger“, ein Original, ist am 28. Juni 2023 im Alter von 83 Jahren gestorben.