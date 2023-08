55. Internationales Bergrennen Borgloh Mit 180 km/h Richtung Kurve: Wie es ist, beim Bergrennen am Uphöfer Berg mitzufahren Von Claudia Sarrazin | 06.08.2023, 14:31 Uhr Bergrennen Osnabrück - Wie fühlt es sich an als Co-Pilot von Rennleiter Michel Schrey? - 55. Int. Osnabrücker ADAC Bergrennen 2023 Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down

An diesem Wochenende ist der Uphöfer Berg in Borgloh das Ziel vieler Motorsportbegeisterter aus ganz Europa: Beim 55. Internationalen Osnabrücker ADAC-Bergrennen gehen 180 Teams aus 15 Nationen an den Start - auch Europameister Christian Merli. Und als Reporterin darf ich eine Fahrt auf der Rennstrecke mit Rennleiter Michael Schrey machen.