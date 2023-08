Infos der Veranstalter für Besucher Wechselhaftes Wetter am Wochenende: Findet das Bergrennen 2023 in Borgloh statt? Von Henrike Laing | 04.08.2023, 11:41 Uhr In Borgloh findet am Wochenende das beliebte Osnabrücker Bergrennen statt. Archivfoto: David Ebener up-down up-down

In Borgloh findet am Wochenende das beliebte Osnabrücker Bergrennen statt – daran wird das Wetter nichts ändern. Das teilte uns der Veranstaler mit. Er hat aber ein paar Bitten und Hinweise an Besucher. Das betrifft vor allem das Parken und die Verpflegung.