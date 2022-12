Die Freiwillige Feuerwehr bereite Feuerzangenbowle zu, um mit dem Erlös ihre historischen Fahrzeuge zu erhalten und zu warten. Foto: Holger Zander up-down up-down Friedliche Stimmung am Wochenende So war der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in Hilter Von Holger Zander | 11.12.2022, 16:36 Uhr

In der Adventszeit bereiten sich die Menschen mit Plätzchen, Glühwein und Lichtern auf die Weihnachtstage vor. Der Besuch des Weihnachtsmarktes an der evangelischen Kirche in Hilter stand nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause nun ebenfalls wieder auf der sogenannten „To-do-Liste“.