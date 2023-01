Das Hilteraner Weihnachtshaus an der Bielefelder Straße leuchtete für einen guten Zweck. Foto: Uwe Tiesmeyer up-down up-down Private Spendenaktion im Advent Weihnachtshaus in Hilter bringt 2562 Euro für das Kinderhospiz Von Anke Schneider | 25.01.2023, 12:02 Uhr

Uwe Tiesmeyer und seine Familie haben mit ihrem Weihnachtshaus in Hilter auch im vergangenen Jahr wieder einen guten Zweck verfolgt. Mit einer Spendenaktion an dem festlich beleuchteten Haus an der Bielefelder Straße haben sie 2562,15 Euro eingesammelt.