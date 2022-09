Im Grenzbereich: Der 15-jährige Simon weiß, wie es geht. Foto: Michael Gründel up-down up-down Mit dem Ski-Schlepplift hinauf Mountaincart in Borgloh: Wilder Drift im Dreirad Von Frank Wiebrock | 01.09.2022, 15:06 Uhr

Downhill auf drei Rädern: In Borgloh bietet Thomas Linnemeyer in der Nähe der Bergrennstrecke einen etwas anderen Abfahrtspass an. Taugt das Moutaincarten?