Mehrere Biersorten zur Auswahl beim Ockermarkt in Hilter. Foto: Petra Ropers up-down up-down Zum Auftakt ein Fass Freibier So teuer sind Bratwurst, Bier und Waffeln auf dem Ockermarkt in Hilter Von Petra Ropers | 15.10.2022, 13:52 Uhr

Die ersten Gläser Gerstensaft gab es umsonst: Mit dem traditionelle Fassanstich eröffnete am Morgen den Ockermarkt in Hilter. Bis Sonntagabend verteilt sich das Programm auf zwei Bühnen und in den Straßen. Eine kleine Stärkung darf dabei nicht fehlen. Doch was kosten Bier, Bratwurst und Co. überhaupt?