Mr. Magicfire im Funkenregen: Seine wahrhaft feurige Show steht auch in diesem Jahr wieder auf dem Ockermarkt-Programm in Hilter. Archivfoto: Petra Ropers up-down up-down 50 Liter Freibier Traditions-Veranstaltung: Das ist das Programm des Ockermarkts 2022 in Hilter Von Frank Wiebrock | 10.10.2022, 06:43 Uhr | Update vor 22 Min.

Am 15. und 16. Oktober findet wieder der traditionelle Ockermarkt statt - eine der herausragenden Veranstaltungen in Hilter. In Hilter wird nach zweijähriger Zwangspause wieder gefeiert, unter anderem mit 50 Litern Freibier. Hier ist das Programm.