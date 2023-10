Viel Musik und gute Laune Ockermarkt in Hilter bis Sonntagabend mit buntem Programm Von Petra Ropers | 22.10.2023, 11:04 Uhr Den obligatorischen Fassanstich zur Eröffnung des Ockermarktes übernahm diesmal „Dr. Ocker“ Jürgen Reinschmidt (links). Foto: Petra Ropers up-down up-down

Pre-Opening-Fete in der Almhütte am Vorabend, Freibier vor der Bühne am Morgen und das ganze Wochenende über gute Laune: „Es ockert wieder“, freute sich Andreas Krebs, Vorsitzender von „Hilter vereint“ zur Eröffnung des Ockermarktes in Hilter. Musik auf zwei Bühnen und mitten auf den Straßen, Flohmarkt, Tombola, Budengasse und Begegnungen locken in den Ortskern von Hilter.