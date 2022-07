Ein mit fünf Personen besetztes Auto ist auf einem A33-Parkplatz bei Hilter aus bisher unklarer Ursache mit einem geparkten Lkw kollidiert. FOTO: imago images/Fotostand/Gelhot (Symbolbild) up-down up-down Osnabrücker lebensgefährlich verletzt Schwerer Unfall auf Autobahn-Parkplatz an der A33 in Hilter Von Arlena Janning | 18.07.2022, 11:25 Uhr | Update vor 46 Min.

Auf dem Rastplatz Teutoburger Wald-Ost an der A33 in Hilter in Fahrtrichtung Diepholz hat sich in der Nacht zu Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 19-jähriger Osnabrücker erlitt dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen.