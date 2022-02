In Hilter wurde in einem Waldstück gezündelt, vermutlich wurde ein Molotov-Cocktail getestet. (Symbolfoto). FOTO: Michael Gründel Molotov-Cocktail getestet? Unbekannte zündeln in Waldgebiet in Hilter Von Henrike Laing | 18.02.2022, 15:24 Uhr

Am frühen Freitagmorgen gegen 4.20 Uhr wurde die Feuerwehr in ein Waldgebiet in Hilter gerufen. Ein Mann hatte in dem Gebiet, das in der Nähe einer Tankstelle liegt, im Unterholz eine Stichflamme entdeckt und daraufhin die Einsatzkräfte informiert, wie die Polizei mitteilt.