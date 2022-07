Und so nahm ein strahlendes Königspaar gut bedacht die Zeichen seiner Amtswürde entgegen. In einem Kampf, der an Dramatik dem letzten EM-Viertelfinale nicht nachstand, sicherte sich am Vortag Bernhard Schweer die Königswürde.

„Von Herzen gerne“ regiert an seiner Seite Königin Beate Krüger. Als Ehrenherren fungieren Norbert Linnemann und Marc Schürmeyer, Ehrendamen sind Birgit Kösters und Silke Linnemann. Den weiteren Hofstaat bilden Stefan Kösters und Stefanie Linnemann, Markus Linnemann und Jolanta Schürmeyer sowie Frank Krüger und Barbara Schweer. Den entscheidenden Schuss auf den Rumpf des Kinderadlers gab Rica Ostendarp ab. Zu ihrem Prinzgemahl erwählte sie sich Maris Ebbeskotte.

Im Hofstaat der jungen Regenten stehen Joschua Schomecker und Maren Lauxtermann sowie Niklas Mönkehoff und Yasmin Kätsch. Die neuen Majestäten regieren über eine „Stadt Borgloh“, die mit 200000 Einwohnern immerhin schon Osnabrück abgehängt hat. So vermeldete es die „Unabhängige Borgloher Presse“ beim Schützenkommers am Freitagabend. Der vierspurige Ausbau der Hauptstraße und die Errichtung eines großen Fußballstadions sind angesichts der Eingemeindung der umliegenden Städte und Gemeinden nur folgerichtig.