Besonders an der inneren Aufteilung des Gebäudes hat sich im St.-Pankratius-Haus seit dem Beginn der Renovierungs- und Baumaßnahmen Ende 2011 einiges getan. So wurde das frühere Pfarrhaus durch einen Durchbruch mit dem ursprünglichen Gemeindehaus verbunden und damit im Erdgeschoss neuer Platz für die bislang im Keller gelegene katholische öffentliche Bücherei geschaffen.

Im Untergeschoss entstanden neue Lagerräume für die Ausrüstung des Kinderzeltlagers sowie – räumlich deutlich getrennt – die neue, bereits seit April geöffnete Kinderkrippe des Hilteraner Ortsteils.

Um den neben dem Gemeindezentrum gelegenen Kindergarten in das neue Konzept einzufügen, verbindet Kindergarten und Krippe nun außerdem ein neu gebauter Treppengang. Im Außenbereich können die Kinder dank einer neuen Einzäunung der Gartenanlage auf noch mehr Fläche als bisher herumtoben. Auch die Jugendlichen freuen sich über die Veränderungen im St.-Pankratius-Haus, denn sie haben im Dachgeschoss des Gebäudes einen neuen Treffpunkt erhalten, den sie gemeinsam selbst gestalten konnten.

„Für alle Gruppen bietet die Neuaufteilung nur Vorteile. Es ist alles wirklich perfekt geworden“, freute sich Margret Fischer vom Büchereiteam. Neben dem St.-Pankratius-Haus hat die Gemeinde auch die frühere Kaplanei renoviert und zum neuen Pastorenwohnhaus umgestaltet.

Für alle Veränderungen im Gemeindezentrum und der früheren Kaplanswohnung wendeten das Bischöfliche Generalvikariat, das Land Niedersachsen, die politische Gemeinde Hilter und die Borgloher insgesamt 900000 Euro auf. Bereits im Juni waren die Bauarbeiten endgültig abgeschlossen.

Nun freuen sich alle Beteiligten am Ergebnis des Umbaus und daran, dass endlich der ständige räumliche Notstand beendet ist. „Während der Baumaßnahmen mussten alle einmal zurückstecken“, so Georg Greive, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes. „Aber die Aussicht, nach eineinhalb Jahren alles neu und schön zu haben, hat uns immer wieder motiviert!“ Neben den vielen Neuigkeiten in der Architektur des St.-Pankratius-Hauses haben sich auch die Öffnungszeiten der Bücherei verändert.