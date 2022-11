Noch ein hastiges gezapftes Pils und dann mit dem Auto nach Hause: Ein Mann aus Hilter hatte diesen Plan, fiel dabei aber der Kneipenwirtin als betrunken auf. Foto: dpa/Christoph Soeder up-down up-down Amtsgericht Bad Iburg Torkelnder Mann aus Hilter bestellt Bier und fährt mit dem Auto davon Von Heiko Kluge | 07.11.2022, 08:08 Uhr

Wenn ein erkennbar alkoholisierter Mann ein Bier in der Kneipe bestellt und dann ins Auto steigt, kann etwas nicht stimmen. So geschehen in Hilter. Die Sache beschäftigte nun das Amtsgericht Bad Iburg.