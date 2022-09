Über einen Scheck in Höhe von 4000 Euro freuen sich die Schüler der Süderbergschule in Hilter. Davon wird ein besonderer Raum für sie gebaut. Foto: Sibylle Jendrowiak up-down up-down 4000 Euro für Kinder mit Förderbedarf Süderbergschule in Hilter erhält dank Spende Anti-Aggressionsraum Von Thomas Wübker | 08.09.2022, 11:50 Uhr

In einem speziellen Raum können die Kinder der Süderbergschule in Hilter nun entspannen und überschüssige Energie loswerden. Möglich wurde dies durch eine Spende in Höhe von 4000 Euro.