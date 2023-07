Das Auto steht noch im Schaufensterbereich. Mit dem Wagen wurde der Einbruch in das Fachgeschäft eingeleitet. Foto: Maik Schriewer up-down up-down Lauter Knall in der Nacht zu Sonntag Mit Auto ins Fahrradgeschäft: Spektakulärer Einbruch in Hilter Von Marcus Alwes | 02.07.2023, 11:25 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag einen spektakulären Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Hilter verübt. Mit einem gestohlenen Auto fuhren sie in eine Schaufensterscheibe.