„Kleine Anfrage" zur 380-kV-Leitung Freileitung statt Erdkabel in Borgloh und Placke: Das sagt die Landesregierung Von Frank Wiebrock | 06.02.2023, 09:45 Uhr

Unterstützt die Landesregierung die Erdverkabelung in Borgloh und Wellingholzhausen-Placke? Vor zwei Wochen hatte der Landtagsabgeordnete Thomas Uhlen (CDU) eine „Kleine Anfrage“ zur 380-kV-Höchstspannungsleitung gestellt. Jetzt liegt die Antwort vor. Was steht drin? Und was sagt Hilters Bürgermeister Marc Schewski dazu?