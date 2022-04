Auf der A33 bei Hilter ist ein Fußgänger aus ungeklärter Ursache von einem Lkw erfasst und getötet worden. FOTO: NWM-TV Sperrung zwischen Hilter und Kloster Oesede Tödlicher Unfall auf A33 bei Hilter: Fußgänger von Lkw erfasst Von Henrike Laing | 14.04.2022, 11:40 Uhr | Update vor 12 Min.

Auf der A33 ist zwischen den Anschlussstellen Hilter und Kloster Oesede ein Fußgänger von einem Lkw erfasst worden. Dieser verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilt. Die Autobahn wird in Richtung Diepholz noch bis in den Abend gesperrt bleiben.