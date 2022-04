Mit dem Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Radfahrer ins Krankenhaus gebracht. FOTO: NWM-TV Schwer verletzt Radfahrer stößt in Hilter ungebremst mit Pkw zusammen Von PM. | 22.08.2013, 22:57 Uhr

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer, der am Donnerstag gegen 17 Uhr in Hilter-Hankenberge auf der Osnabücker Straße (alte B 68) an der Einmündung Kloster Oeseder Weg ungebremst mit einem Pkw zusammenstieß. Er musste nach Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.