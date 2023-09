Technik und Techno klingt ähnlich, sind aber zwei verschiedene Dinge. Sie lassen sich jedoch gut kombinieren, stellten die Schüler aus Borgloh am Donnerstag bei ihrem Besuch im Holy Poly fest. Es ist bereits der zweite Besuch einer Schule in dem Club an der Dammstraße in Osnabrück. Im März war eine Klasse aus Hörstel zu Besuch.

Schüler bauen Solarfahrrad

Im Holy Poly ist viel Technik verbaut, für die ein gewisses Know-how gefragt ist. Das Profil „Technik“ an der Oberschule Hilter solle vor allem den Übergang von Schule in eine handwerkliche oder technische Ausbildung und an ein technisches Gymnasium ermöglichen, heißt es in der Beschreibung des Kurses. Mit dem Besuch wolle man den Schülern Einblicke in technische Berufe geben, erklärt Mathe- und Technik-Lehrerin Sandra Wachhorst.

Der Unterricht ist an der Praxis orientiert. Die Schüler erfahren, wie sie mit unterschiedlichen Materialien wie Metall, Kunststoff und Holz umgehen müssen. Ein weiterer, wichtiger Bestandteil des Unterrichts sind erneuerbare Energien: Der aktuelle Jahrgang 10 der Oberschule baut gerade ein Solarfahrrad.

Blick über den Tellerrand im Club

Zum Teil haben die Schüler ihre Fühler schon in die Berufswelt gestreckt. Die 15-jährige Chantal Hilbrenner berichtet, sie habe eine Ausbildungsstelle als Energie- und Gebäudetechnikerin. Der gleichaltrige Malte Kretschmer ist noch nicht so weit. Er kann sich aber vorstellen, als Veranstaltungstechniker zu arbeiten. „Ich interessiere mich für Licht- und Bühnentechnik.“ Er sagt, er sei durch Videos im Internet auf diesen Berufszweig gestoßen.

Die Faszination für Technik war manchen Schülern an den Augen abzulesen, als sie den Techno-Club Holy Poly in Osnabrück besuchten. Foto: Thomas Wübker

„Die Schüler stehen am Beginn ihrer Berufsplanung. Im Holy Poly sollen sie einen Blick über den Tellerrand werfen“, sagt Sandra Wachhorst. Im kommenden Jahr fährt sie mit ihrer Klasse nach Berlin, wo ein Besuch in der Diskothek Matrix auf dem Programm steht. Der Club ist als einer der Drehorte der RTL-II-Serie „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt geworden.

Es geht auch ums Geld

Im Anschluss an dem Besuch im Club setzten sich die Schüler in die Bar des Holy Poly. Dort beantwortete Inhaber Marcel Ennix einige Fragen. Die drehten sich aber weniger um die technischen Aspekte, sondern mehr um die finanziellen.

Den Sicherungskasten bedient Club-Inhaber und DJ Marcel Ennix ebenso sicher wie sein DJ-Pult. Foto: Thomas Wübker