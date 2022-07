Der farbig ausgeleuchtete Hilteraner Rathauspark bildet die stimmungsvolle Kulisse für das Open-Air-Kino. FOTO: Hilter vereint up-down up-down Filme mit Robert de Niro und Karoline Herfurth Open Air Kino am 26. und 27. August im Rathauspark in Hilter Von Thomas Wübker | 28.07.2022, 14:28 Uhr

Am 26. und 27. August findet im Rathauspark in Hilter wieder ein Open Air Kino statt. Gezeigt werden die Filme „Wunderschön“ und „Kings of Hollywood“.