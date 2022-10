Der Kampf mit dem Hammer hat schon Tradition: Der Fassanstich durch Julius Rieke eröffnete den Ockermarkt. Foto: Petra Ropers up-down up-down Partystimmung zum 25. Ockermarkt in Hilter feiert Jubiläum mit viel Musik und guter Laune Von Petra Ropers | 16.10.2022, 12:30 Uhr

Party vor den Bühnen und in den Straßen, Geselligkeit und viele fröhliche Gesichter: Der Ockermarkt feiert in Hilter noch an diesem Sonntag sein 25-jähriges Jubiläum.