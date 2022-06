Seit Montag regiert in Natrup-Hilter der neue Hofstaat um König Henning Spielmeyer. FOTO: Michael Pohl Schützenfest in Natrup-Hilter Zehn Schuss Salut für den neuen König Henning Spielmeyer Von Michael Pohl | 21.06.2022, 10:45 Uhr

Was haben Hängemänner und Flintenweiber gemeinsam? Wenn sie sich am Burbrink treffen, dann ist wieder Schützenfest in Natrup-Hilter.