Die Beseitigung von Niederschlagswasser kostet die Menschen in Hilter demnächst weniger. Foto: dpa/Bernd Wüstneck up-down up-down Frischwasser deutlich teurer Mal was Neues: In Hilter sinken zwei von vier Wassergebühren Von Petra Ropers | 17.12.2022, 14:07 Uhr

In Zeiten, in denen gefühlt alles teurer wird, ist die Nachricht von sinkenden Wassergebühren in Hilter fast schon eine Sensation.