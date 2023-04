Die Verkehrswacht Hilter hat fast 50 Jahre lang wichtige Aufgaben in Sachen Verkehrserziehung übernommen. Nun droht ihr das Aus. Symbolfoto: dpa/Peter Kneffel up-down up-down Dienstag wichtige Versammlung Löst sich die Deutsche Verkehrswacht Hilter endgültig auf? Von Anke Schneider | 17.04.2023, 11:09 Uhr

Die Deutsche Verkehrswacht Hilter trifft sich am Dienstag, 18. April, um 19.30 Uhr in Schröters Gasthaus in Hilter zur turnusmäßigen Jahreshauptversammlung. Es könnte allerdings die letzte sein, denn auf dem Programm steht die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.