Immer weniger Eltern melden ihre Kinder an Hauptschulen an – das ist ein bundesweiter Trend. Gründe dafür sind, dass die Eltern die Schullaufbahn ihrer Kinder und die Chance auf ein Abitur möglichst lange offenhalten wollen. Denn mit einem Hauptschulabschluss sind die Chancen der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt geringer.

Zwei Schulmodelle sind in Niedersachsen im Rennen. Die eine ist die integrierte Gesamtschule, das andere die Oberschule. Ina Korter (Grüne) favorisierte eindeutig die integrierte Gesamtschule, an der alle Kinder bis zur neunten Klasse gemeinsam lernen, den sozialen Umgang miteinander erleben und gleichzeitig entsprechend ihrem individuellen Leistungsvermögen unterrichtet und gefördert werden. Jeder Schulabschluss ist an dieser Schule möglich. „Es ist falsch, die Kinder schon mit zehn Jahren in Schubladen einzusortieren“, sagte sie. Auch Klaus-Peter Poppe (SPD) stellte sich auf die Seite der integrierten Gesamtschule.

Für die Oberschule, eine zusammengefasste Haupt- und Realschule, machte sich hingegen Karl-Heinz Klare (CDU) stark. Hier lernen die Kinder zunächst zusammen, haben später auch differenzierten Unterricht. Möglich ist zudem die Angliederung eines Gymnasialzweiges. Um einen gymnasialen Zweig zu bekommen, muss eine Oberschule allerdings mindestens dreizügig sein.

Ina Korter warf der CDU vor, die politischen Hürden für eine integrierte Gesamtschule sehr hoch zu hängen. Deshalb gebe es keine Chancengleichheit für die beiden Schulformen. Die Integrierte Gesamtschule müsse fünfzügig sein, damit an ihr eine Oberstufe sicher zustande komme. Das sei für kleine Gemeinden wie Hilter ein Ausschlusskriterium. Die Politikerin der Grünen forderte die Gemeinden jedoch auf, trotzdem Anträge auf die Integrierte Gesamtschule zu stellen. Nur dann merke die Landesregierung, was die Eltern wirklich wollten. Eine Oberschule zu beantragen, weil nichts anderes möglich sei, sei falsch.

Zudem bemängelte sie, dass für die Einrichtung eines gymnasialen Zweiges die Zustimmung des Landkreises nötig sei. Und der wird laut Korter seine Gymnasien ganz sicher nicht in Gefahr bringen. Es sei davon auszugehen, dass nur ganz wenige Oberschulen einen Gymnasialzweig bekämen.

Karl-Heinz Klare hingegen erteilte der vollkommenen Aufhebung der Differenzierung eine klare Absage. Das sei von den Eltern ganz sicher auch nicht gewollt, sagte er. Die integrierte Gesamtschule habe seiner Kenntnis nach ein sehr schlechtes Leistungsergebnis. „Lassen Sie uns doch die Stärken beider Schulformen verbinden“, formulierte Klare seinen Wunsch als Aufforderung.