An der Sporthalle in Hilter sind nahezu sämtliche Fallrohre und Blitzschutze abmontiert worden. Foto: Marc Schewski „Unglaublich dreist" Kupferdiebe schlagen an Sporthalle in Hilter gleich zweimal zu Von Anke Schneider | 27.06.2023, 11:55 Uhr

Als „unglaublich dreist“ bezeichnet Hilters Bürgermeister Marc Schewski die Diebe, die an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in Hilter Kupferfallrohre und Blitzableiter gestohlen haben. Das Ziel der Täter war beide Male die Sporthalle an der Münsterstraße.