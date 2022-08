Auf ein fröhliches Jubiläumsfest am See freuen sich Maria Anna Baumann und Angelika Kellenbrink vom Leitungsteam und die ehemalige Vorsitzende Anneliese Meyer (von links). FOTO: Petra Ropers up-down up-down 100. Geburtstag am Renkenörener See Spenden, Cocktails und Besinnung: Das macht die KFD St. Pankratius Borgloh aus Von Petra Ropers | 11.08.2022, 06:19 Uhr

Am Renkenörener See feiert die KFD St. Pankratius Borgloh ihr 100-jähriges Bestehen. Zu dem Fest am Sonntag, 28. August, sind alle Interessierten – ausdrücklich auch die Herren –herzlich eingeladen.