Schnell bemerkt dank Feuermelder Keller-Brand in Hilter: Plastik und Kartons fangen Feuer Von Anke Schneider | 27.09.2022, 12:14 Uhr

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr kam es in Hilter zu einem Brand in dem Keller eines Hauses an der Bielefelder Straße. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.