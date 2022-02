FOTO: Gert Westdörp Sex- und Swinger-Clubs? Kein „Vergnügen“ für Borgloh: Warum der Bebauungsplan etliches verbietet Von Frank Wiebrock | 23.02.2022, 11:11 Uhr

Borgloh – ein Sündenpfuhl? Die Vergnügungs-Meile des Südkreises mit Nachtlokalen, Spielhallen, Wettbüros und Swinger-Clubs? Nein, so etwas soll es in Borgloh auch in Zukunft nicht geben.