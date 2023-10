Polizei ermittelt Holzstapel brennt an Waldweg zwischen Hilter und Wellendorf Von Julia Gödde-Polley | 02.10.2023, 12:15 Uhr Die Feuerwehr Hilter hat den Stapel aus Holzstämmen gelöscht. Symbolfoto: Imago Images/Martin Wagner up-down up-down

Holzstämme, die an einem Wegrand lagen, haben am Sonntagvormittag in Hilter gebrannt. Die Ursache ist bislang unbekannt, die Polizei sucht Zeugen.