Sie sind Teil der Bürgerinitiative für die Abschaffung des Straßenausbaubeitrag in Hilter (von links): Jürgen Bextermöller, André Hörmeyer, Markus Schürmeyer, Luzia Schürmeyer, Sabine Bextermöller, Bernd Birkemeyer, Ansgar Schürmeyer Foto: Michael Goran up-down up-down Hohe Belastungen trotz Kostensenkung Straßenausbaubeiträge in Hilter: Bürgerinitiative kämpft für Abschaffung Von Michael C. Goran | 14.07.2023, 07:45 Uhr

Trotz einer Kostensenkung durch die Gemeinde kommen auf die Hilteraner Bürger in der Arimontstraße Beträge in fünfstelliger Höhe zu. Doch dies ist nur der Anfang, denn manche müssen mehrmals zahlen, wenn anliegende Straßen erneuert werden. Eine Bürgerinitiative in Hilter will das nicht mehr hinnehmen und fordert die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.