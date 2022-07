Am Samstag beginnt das Konzert um 20 Uhr, anschließend kann nach der Musik der Band '"'Blind Date'"' getanzt werden. Am Sonntag ist ab 15 Uhr Kaffeetafel, das Programm beginnt um 16 Uhr. Unter der Leitung ihres Dirigenten Stefan Pohlmann präsentieren die etwa 45 Aktiven eine bunte Mischung aus traditioneller und moderner Blasmusik.

So erklingen als ein Höhepunkt des Programms Melodien aus der Oper '"'Porgy and Bess'"' von George und Ira Gershwin. Für Liebhaber von Rock- und Popmusik gibt es in diesem Jahr mehrfachen Grund zur Freude: Mit Ray Charles und Michael Jackson werden gleich zwei weltberühmte Entertainer mit einer Zusammenstellung ihrer bekanntesten Stücke dem Publikum vorgestellt. Außerdem erklingt die Ballade '"'Hallelujah'"' des kanadischen Folksängers Leonard Cohen, die von der britischen Zeitschrift '"'Q'"' einmal zum besten Lied aller Zeiten gekürt wurde.

Klassisch wird es mit dem Marsch '"'Pomp and Circumstance'"' von Edward Elgar, der als die heimliche Nationalhymne Großbritanniens gilt. Bei dem Titel '"'Musik ist Trumpf'"' denkt man hingegen sofort an die Fernsehshow mit dem unvergessenen Peter Frankenfeld, und Filmfreunde kommen ins Schwärmen bei dem Klassiker '"'Der Zauberer von Oz'"', dessen bekannteste Melodie sicherlich '"'Over the Rainbow'"' ist. Mit zwei schwungvollen Originalwerken für sinfonisches Blasorchester, den Titeln '"'Showdown for Band'"' und '"'Casanova'"', beweisen die Borgloher Musiker, wie facettenreich Blasmusik sein kann. Die '"'Lustigen Musikanten'"' sorgen dann für Überraschung.

Auch ein Auftritt des Miniorchesters mit seinem Dirigenten Andreas Lux ist geplant. Karten sind zum Preis von 9 Euro für den Samstag und 7 Euro für den Sonntag bei den Vorverkaufsstellen Gastwirtschaft Thiemeyer, Altes Gasthaus Greive und '"'Das Lädchen'"' in Borgloh, Bäckerei Brörmann in Borgloh, Kloster Oesede und Remsede und Gärtnerei Rahe in Wellendorf erhältlich oder können direkt per E-Mail bestellt werden unter info@blasorchester-borgloh.de.