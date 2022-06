Default Bild FOTO: Archiv Hilter Motor in Flammen 14.09.2007, 22:00 Uhr

Einsatz für die Ortsfeuerwehr Hilter gestern Mittag um 12.06 Uhr an der Osnabrücker Straße: In der Nähe der Autobahnabfahrt stand der Motorraum eines Geländewagens in Flammen.