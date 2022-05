Ilyas (links) und Vedat Bozgurt haben in Hilter eine Eisdiele eröffnet. FOTO: Bettina Klimek Auch im Winter geöffnet Hilter hat wieder ein Eiscafé: „Lal“ will seine Gäste verwöhnen Von Bettina Klimek | 22.05.2022, 14:43 Uhr | 1 Leserkommentar

22 Jahre lang gab es keine Eisdiele in Hilter. Das weiß Vedat Bozgurt, der genauso lange hier in Hilter lebt und jetzt kurzerhand mit seinem Bruder Ilyas eine eröffnet hat. Seit Anfang Mai versorgen die beiden an der Münsterstraße gegenüber der Kirche kleine und große Schleckermäuler mit Schokoladen- , Erdbeer- und Kinderriegeleis.