Über 20 Fahrräder wurden bei einem Einbruch auf ein Fahrrad-Geschäft in Hilter gestohlen. Foto: Maik Schriewer up-down up-down Jedes Rad über 10.000 Euro wert Einbruch am Sonntag: Haben die Täter das Fahrrad-Geschäft in Hilter gekannt? Von Anke Schneider | 21.04.2023, 08:00 Uhr

In der Nacht zu Sonntag, 16. April, sind Unbekannte in das Fahrradgeschäft Schriewer an der Osnabrücker Straße eingebrochen. Mehr als 20 hochwertige Fahrräder haben die Täter mitgehen lassen. Der Inhaber Maik Schriewer ist sicher: „Die Täter wussten genau, was sie tun.“