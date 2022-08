Im Kurvenbereich am Uphöfener Berg in Hilter waren bereits Autoreifen als Schutzvorrichtung für das kommende Bergrennen aufgetürmt. FOTO: NWM-TV up-down up-down Strecke fertig fürs Bergrennen Motorradfahrer stürzt auf der Rennstrecke in Hilter-Borgloh Von Arlena Janning | 02.08.2022, 15:52 Uhr | Update vor 30 Min.

Am Dienstag hat sich ein 20-jähriger Motorradfahrer am Uphöfener Berg in Borgloh bei einem Unfall schwer verletzt.