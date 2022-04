Der Renkenörener See in Hilter-Borgloh, einer der schönsten Flecken im Osnabrücker Land. FOTO: Anke Schneider Kleines Paradies öffnet seine Türen Heimatverein Borgloh lädt zum Verweilen an den Renkenörener See ein Von Anke Schneider | 27.04.2022, 08:08 Uhr

Der Heimatverein Borgloh öffnet am Sonntag, 8. Mai, wieder das Tor zu seinem romantischen Seegelände in Borgloh-Ebbendorf. Geöffnet ist jeweils an Sonn- und Feiertagen zwischen 14 und 18 Uhr. Das traditionelle Seefest ist auch schon geplant.