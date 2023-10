Ockermarkt-Besucher helfen Unheilbar kranke Lynn aus Hilter: große Resonanz auf Spendenaktion für Ela-Stiftung Von Petra Ropers | 23.10.2023, 05:01 Uhr Große Hilfsbereitschaft beim Ockermarkt: Schon am ersten Tag füllten sich die Spendendosen. Foto: Petra Ropers up-down up-down

Hilter feiert und hilft: Der Ockermarkt lockte am Wochenende mit einem bunten Programm Tausende von Besuchern in den Ortskern von Hilter – und viele Menschen an die Spendendosen, die überall verteilt waren.