Die Reserve des Bundesligisten FSV Gütersloh musste sich als mehrfacher Titelverteidiger den Gretescherinnen in der Vorschlussrunde mit 0:1 geschlagen geben. Am Ende reichte es für den FSV nur für Platz vier hinter dem VfL Oythe, der im Halbfinale am Herforder SV (0:3) gescheitert war. Die selbstbewussten Westfälinnen sahen nach der 1:0-Führung auch im Finale wie die Sieger aus, doch Fatou Sonko gelang 30 Sekunden vor Ende der Ausgleich.