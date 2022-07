Kurkuma gehört zu den Ingwergewächsen und soll eine entzündungshemmende Wirkung haben. FOTO: dpa-tmn up-down up-down Versandapotheke geht in Berufung Gericht verbietet Apotal in Hilter Werbung für Kurkuma-Präparat Von Dr. Stefanie Adomeit | 31.07.2022, 08:12 Uhr

Die Versandapotheke Apotal aus Hilter darf für ein Kurkuma-Präparat nicht mehr in der Rubrik „Immunsystem“ werben, urteilte das Landgericht Osnabrück und drohte für die Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro an. Apotal will das nicht akzeptieren und ging in Berufung.