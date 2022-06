Im neuen Schuljahr beginnt an der Realschule der Ganztagsbetrieb. Der offene, vor der Küche zur Schülerspeisung eingerichtete Raum reicht zwar für die Realschüler, ist aber nach Meinung der Schulleiter deutlich zu klein, wenn auch die benachbarte Grundschule auf den Ganztagsbetrieb umschaltet. Wenn jetzt von 25 bis 30 Realschülern die Rede ist, werden dann mehr als doppelt so viele hungrige Esser erwartet. Die angestrebte Lösung einer zeitversetzten Essensausgabe für die beiden Schülergruppen ist nach Meinung von Grundschulrektor Torsten Breckweg und seinem Realschulkollegen Reinhardt Wüstehube wenig praktikabel. „Der Zeitraum für die Speisung beider Schulen ist sehr knapp. Da ist immer wieder mit Komplikationen zu rechnen“, befürchtet Wüstehube.

Möglicherweise könnte ein Anbau an der Turnhalle mitgenutzt werden. Dieser ist vor Jahren von Mitgliedern des Sportvereins zum großen Teil in Eigenarbeit erbaut worden und wird heutzutage für Feiern und andere Veranstaltungen genutzt. Dieser Raum würde nur an drei Tagen in der Woche benötigt, da die Ganztagsbetreuung nur dienstags, mittwochs und donnerstags stattfindet.

Die Gemeindeverwaltung will nun das Gespräch mit dem Sportverein suchen, um dessen Bereitschaft auszuloten, den Anbau für die Schulspeisung zur Verfügung zu stellen.